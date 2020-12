Zwitserland keurt vaccin Pfizer-BioNTech goed • Koopmans: nu voorbereiden op volgende uitbraak

Viroloog Marion Koopmans roept in een interview met Trouw op te waken voor een volgende pandemie van een nieuwe ziekte. "We moeten nu investeren om ons te wapenen tegen een volgende uitbraak." Koopmans is naast hoogleraar virologie lid van het Outbreak Management Team en adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Commissie.

Koopmans ziet een belangrijke rol weggelegd voor de wetenschap. "Het lijkt me een enorme uitdaging om te onderzoeken of je zo'n uitbraak kunt voorspellen. Of je de wereld in het lab kunt miniaturiseren om te zien wat er werkelijk gebeurt. Wanneer krijgt een virus pandemische potentie?"

Als het coronavirus binnenkort onder controle is moeten we volgens Koopmans niet 'terug naar normaal'. "Die fout moeten we niet maken. Ik hoop dat het besef blijft hangen dat we moeten nadenken over onze eigen rol in het ontstaan van pandemieën, dat door klimaatverandering, door ontbossing en door onze manier van leven virussen steeds vaker overspringen. Iedereen weet nu wat altijd wordt bedoeld als virologen waarschuwden."

Op de bedreigingen aan het adres van OMT-leden reageert ze nuchter. "Ik laat het van me afglijden. Sommige mensen zeggen dat dit erbij hoort. Dat vind ik niet, die bedreigingen zijn niet oké. Maar in het besef dat het een heel selectief deel van de mensheid is dat zich daar zo roert, probeer ik er niet naar te kijken."