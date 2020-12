VK scherpt coronaregels aan • Risiconiveau 'zeer ernstig' voor hele land

De politie heeft gisteravond ingegrepen bij een kerstborrel in Geldrop. In het pand van een garagebedrijf werden vijftien mensen op de bon geslingerd omdat ze geen afstand hielden.

Eigenaar van het garagebedrijf Robert van Hoof zegt bij Omroep Brabant zich van geen kwaad bewust te zijn. "We hebben een grote ruimte waar we veel afstand kunnen houden. Ik had er geen erg in dat we de regels overtraden", aldus Van Hoof. "Als we fout zitten, nemen we natuurlijk gewoon de schuld op ons."

De politie greep in om 22.00 uur nadat de buurt had geklaagd over geluidsoverlast. Zeven politieauto's werden naar de straat gestuurd. Binnen troffen de agenten tussen de 20 en 25 mensen aan. Nadat veertien mensen en de eigenaar waren bekeurd, werd de borrel beëindigd.