Hilversum verbiedt anti-lockdownprotest • Italië scherpt regels in kerstvakantie aan

De autoriteiten in Hongkong zijn een zoekactie gestart naar een coronapatiënt die de benen heeft genomen uit een ziekenhuis. De 63-jarige man, bekend al patiënt 7379, werd eerder deze week naar de isolatieafdeling overgebracht, nadat bevestigd was dat hij het coronavirus had opgelopen.

De man wilde echter niet en vertrok gisteren via het trappenhuis. Volgens het Queen Elizabeth Hospital droeg hij een jas over de kleding van het ziekenhuis, waardoor hij in eerste instantie niet opviel. Medewerkers hadden later wel in de gaten wat er aan de hand was en probeerden hem tevergeefs te achterhalen.

Het is volgens persbureau Reuters het eerste bekende geval van een coronapatiënt die uit het ziekenhuis ontsnapt. De lokale autoriteiten melden dat Hongkong 7970 coronagevallen heeft geregistreerd. In de afgelopen twee dagen stierven twee patiënten (84 en 85 jaar oud) aan de gevolgen van het virus.