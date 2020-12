'Elke winter meer IC-capaciteit nodig' • Hilversum verbiedt anti-lockdownprotest

Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken of bij je te hebben op en rond de Noordermarkt en in De Pijp in Amsterdam. De stad wil zo groepsvorming en drukte voorkomen. Vooral op die plekken was het de afgelopen tijd te druk op straat, zegt de gemeente. De maatregel geldt in ieder geval tot het eind van de lockdown op 19 januari. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete van 95 euro.

De gemeente wil voorkomen dat mensen bij de supermarkt drank kopen en vervolgens op straat of in het park opdrinken. Het verbod geldt op en rond de Noordermarkt, met daarbij de Lindengracht, de Westerstraat en tussengelegen straten, en op en rond het Gerard Douplein en de Eerst van der Helststraat in de wijk De Pijp.

Een alcoholverbod was al van kracht op bekende uitgaanslocaties als de Wallen, het Sarpathipark. Het drinken van alcohol op straat na 20.00 uur is door de Rijksoverheid al verboden.