Nieuwe bijnaam bezorgt Van Duijvenbode overwerk: 'Alle interviews over aubergines'

Dirk van Duijvenbode - AFP

Het had flink wat voeten in de aarde, maar Dirk van Duijvenbode wist vrijdagavond zijn eerste partij op het WK darts winnend af te sluiten. Na een achterstand van 2-0 in sets versloeg hij de Engelsman Bradley Brooks uiteindelijk met 3-2. "Het was ellendig aan het begin. Hij gooide heel goed en ik heel slecht", was Van Duijvenbode nuchter in gesprek met Langs de Lijn En Omstreken. "Uiteindelijk moest ik diep graven om de overwinning eruit te slepen."

Uiteraard werd zijn bijzondere opkomst ook even besproken. Van Duijvenbode kwam namelijk Alexandra Palace binnen met een aubergine in zijn hand. De 28-jarige darter werkt als administratief medewerker bij een auberginekwekerij en kreeg daardoor de bijnaam 'Aubergenius'. Tot vandaag twijfelde hij of hij zich zo zou blijven noemen, maar door de bijnaam op zijn shirt te laten zetten en de aubergine mee te nemen liet hij weten 'Aubergenius' helemaal te omarmen.

"Dan Dawson, medewerker van dartsbond PDC, heeft de naam bedacht. Ik heb nu een nieuwe 'Aubergenius'-dartpijl uitgebracht, en mijn materiaalsponsor gevraagd hem wel even een setje te sturen." Toch moest hij een kleine kanttekening plaatsen bij zijn nieuwe bijnaam. "Ik was bijna een half uur, drie kwartier bezig met interviews. En ze hadden het allemaal over aubergines. Dat is allemaal leuk, maar de volgende keer als we praten over aubergines, verwacht ik ook wel dat je ze eet", zei hij lachend.

Harde muziek Ook zijn opkomstmuziek, het hardstylenummer Glimpse Of The Future van DJ Typhoon, passeerde de revue in de radiouitzending. "Laten we heel eerlijk zijn, dat is gewoon hele goede muziek. En die muziek draaien jullie waarschijnlijk niet he?", zei hij gekscherend. "Jullie moeten meer harde muziek draaien." Bekijk in de tweet hieronder de opkomst van Van Duijvenbode

Tot slot gaf Van Duijvenbode een inkijkje in hoe het er aan toe gaat in Londen tijdens het WK. "We mogen het hotel uit. We moeten wel verstandig zijn. We mogen niet naar restaurants of cafés, we mogen geen taxi nemen." "Je mag wel een loopje buiten maken, maar verder heb ik ook mijn werklaptop mee en werk ik ook gewoon nog op de dagen dat ik vrij ben. Het is wel saai, maar uiteindelijk kom ik hier om te presteren."

Dirk van Duijvenbode (l) in actie tegen Bradley Brooks - PDC/Lawrence Lustig