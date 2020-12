Helft Moria-vluchtelingen deze week in Nederland, rest wacht nog

De helft van de groep van honderd vluchtelingen uit Griekse kampen is aan het eind van de week in Nederland. Bij de andere groep van vijftig kwetsbare vluchtelingen uit opvangkampen wordt nog gekeken hoe die het best naar Nederland kunnen komen.

Staatssecretaris Broekers-Knol van Asielzaken zegt dat de komst van de laatste groep nog even zal duren. Onderzocht wordt of ze in aanmerking komen voor een asielvergunning en of er misschien familie is in Nederland. "In het belang van de zorgvuldigheid die bij deze kwetsbare groep is vereist, vergt dit helaas tijd", aldus Broekers-Knol. De staatssecretaris geeft niet aan hoelang het kan duren voor iedereen in Nederland is.

Gezinnen

Na de branden in september in het kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos beloofde Nederland om honderd vluchtelingen op te nemen, onder wie vijftig kinderen. Eerst was alleen sprake van kinderen jonger dan 14 jaar die geen ouders meer hebben. Later werd de groep verruimd naar ook gezinnen met kinderen.

Deze week kwamen de eerste vluchtelingen aan en dat is nu een groep van 25. Later deze week volgen er nog 24. Het zijn in totaal zo'n tien Syrische gezinnen met kinderen onder de 18 jaar. Ze zijn negatief getest op corona en zitten in een locatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Zo snel als het kan, krijgen ze huisvesting ergens in een gemeente.

Opvanghuis

De staatssecretaris werkt ook aan Grieks-Nederlandse opvanghuizen voor alleenstaande asielzoekers in Griekenland. In een tweede in gebruik genomen opvanghuis worden nu zestien jongens opgevangen. Er is al een opvanghuis voor meisjes.