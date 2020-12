PEC Zwolle en FC Emmen stellen ook in onderling duel teleur (0-0)

FC Emmen staat ook na de dertiende speelronde in de eredivisie nog zonder overwinning. De hekkensluiter kwam vrijdagavond op bezoek bij PEC Zwolle niet verder dan een teleurstellende 0-0. Beide clubs bel

De laatste keer dat een club na dertien speelronden nog zonder zege was en toch degradatie wist te ontlopen, was Sparta in seizoen 2007/2008. De Rotterdammers eindigden dat seizoen toch nog als dertiende.

Saymak laat zich even zien

PEC kreeg de eerste kans (een schot van Mustafa Saymak werd geblokt), maar Emmen had het daarna tot de rust voor het zeggen.