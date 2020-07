Legoversie André Hazes op de Dam onthoofd

Het legobeeld van André Hazes op de Dam in Amsterdam is vannacht vernield. Zijn hoofd en hoed lagen vanochtend in stukken naast het beeld en zijn inmiddels verdwenen.

Het beeld was 30 juni op de Dam geplaatst vanwege de 69e verjaardag van de Amsterdamse zanger. Het is een werk van straatkunstenaar Streetart Frankey, die het in opdracht van de lokale ondernemersvereniging maakte als vrolijke noot bij de op het plein geplaatste antiterrorisme-betonblokken.