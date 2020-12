'Vaccinatiebewijs en sneltest inzetten om evenementen mogelijk te maken'

Als je niet gevaccineerd wilt worden, is dat geen reden om je per definitie te weigeren op een festival, zegt hij. "Maar dan kunnen we bijvoorbeeld wel eisen dat je de resultaten van een sneltest laat zien. En dan niet weken oud, maar slechts een paar dagen oud."

Westermann: "Het belangrijkste is: als er weer evenementen komen, moet je als bezoeker geen risico vormen voor de gezondheid van de anderen. Dus als je ziek bent, moet je niet naar binnen gaan - je moet niet eens komen opdagen. Een van de manieren om daarvoor te zorgen is zo'n vaccinatiebewijs: zo kunnen we zien dat je geen risico vormt."

Stel: komende zomer mag je weer het restaurant in of de kroeg, of naar een festival, maar alléén als je gevaccineerd bent tegen het coronavirus. Een groot deel van de Nederlanders ziet wel iets in zo'n beloning voor mensen die het vaccin laten toedienen, zo bleek vanochtend uit een enquête van diverse universiteiten en het RIVM.

Westermann denkt dat veel Nederlanders uiteindelijk toch kiezen voor vaccinatie, omdat ze dan van het gedoe af zijn. "Als je niet elke paar dagen naar de snelteststraat wilt gaan, en je kunt het in één keer afkopen door zo'n vaccinatie, dan zie ik daar de winst wel van in."

Hoe dat precies vormt krijgt, is volgens Westermann nog onduidelijk, maar een waarschijnlijke optie is een app waarin je kunt laten zien dat je gevaccineerd of recentelijk getest bent. Westermann: "Het gaat er daarbij natuurlijk niet om dat we je medische gegevens in kunnen zien, maar alleen dat je gezond bent. Dat is ook niet zo gek: als je naar het buitenland gaat, neem je naast je paspoort ook vaak je vaccinatieboekje mee."

Weer mooie dingen doen

Een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland zegt dat de branchevereniging nog niet in gesprek is met het kabinet over de inzet van een eventueel vaccinatiebewijs, maar wel dat het voor sommige sectoren van de horeca een oplossing kan zijn. "Zo kan de sector weer opgebouwd worden na deze reeks van verplichte sluitingen en ondernemen op halve kracht."

Ook bestuurslid Westermann van de evenementenbranche ziet eindelijk weer licht aan het einde van de tunnel, mede dankzij een toekomstig vaccinatiebewijs. "Toen de minister in het voorjaar zei dat we moesten stoppen totdat er een vaccin was, waren we heel boos, we zeiden 'dat kan niet waar zijn'." Nu wil hij dus inzetten op een mengvorm: "Onze evenementen worden op die manier weer mogelijk, door een combinatie van vaccins en sneltesten. En daardoor kunnen we komend jaar weer mooie dingen doen."