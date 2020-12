NAC winterstop in met zege op Volendam; Van Hooijdonk haalt sportieve gram

NAC Breda gaat met een 3-0 overwinning op FC Volendam de winterstop in. Bij de eerstedivisionist uit Breda haalde de veelbesproken Sydney van Hooijdonk zijn sportieve gram door tweemaal te scoren.

Van Hooijdonk was vorige week in het uitduel van NAC met Go Ahead (0-0) niet te spreken over een late invalbeurt en liet na het duel zelfs doorschemeren open te staan voor een vertrek.

Toeval of niet, even later kwam het bericht van Voetbal International dat FC Emmen wel oren zou hebben om de clubtopscorer van NAC naar Drenthe te halen.