Wie langer dan twee dagen in België wil zijn, moet negatieve test meenemen

Buitenlanders die naar België reizen moeten een bewijs kunnen laten zien dat ze negatief getest zijn, tenminste als ze 48 uur of langer in het land willen blijven. Premier De Croo heeft dat op televisie bekendgemaakt in een persconferentie.

Het is een van de maatregelen die de Belgische regering neemt om te voorkomen dat het aantal coronabesmettingen weer flink gaat stijgen. De Croo waarschuwde in zijn toespraak voor het gevaar van een derde golf.

Lof voor de bevolking

We kunnen die voorkomen, aldus de premier, "als we ons aan de regels blijven houden". Hij prees zijn landgenoten, die door hun gedrag ervoor hebben gezorgd dat België in acht weken tijd van een van de meest besmette landen is veranderd in een land dat het juist zeer goed doet.

Maar De Croo wees er ook op dat de daling van het aantal besmettingen vertraagt en dat de discipline dreigt af te nemen. Hij kondigde dan ook strengere controles aan op het verplichte thuiswerken.

'Corona gaat niet op vakantie'

Ook ontraadde hij de Belgen met klem om op reis te gaan, ook al is de Kerstvakantie vandaag begonnen. "Het virus neemt geen vakantie."

België begint nog dit jaar met het vaccineren van de bevolking, en De Croo noemde dat een teken van hoop. Hij wees erop dat elke week telt om het virus terug te dringen en het aantal slachtoffers te beperken.

Verder riep hij zijn landgenoten op om Kerstmis niet heel uitbundig te gaan vieren dit jaar. "Hou Kerst en corona klein."