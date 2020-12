Van Duijvenbode komt laat op stoom op WK darts, maar wint wel

Dirk van Duijvenbode voor zijn partij tegen Bradley Brooks - BSR

Darter Dirk van Duijvenbode is er op het WK in Londen met veel pijn en moeite in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde. In Alexandra Palace wist hij na een 2-0 achterstand met 3-2 (0-3, 1-3, 3-1, 3-0, 3-0) te winnen van de Engelsman Bradley Brooks. Getooid met een aubergine op zijn kraag en met een echte aubergine in zijn hand betrad de 28-jarige aubergine-kweker het podium waar hij in zijn carrière nog maar een keer eerder had gestaan. Daarmee omarmde hij zijn nieuwe bijnaam 'Aubergenius', iets waar hij lang over twijfelde.

Hij maakte in 2016 zijn WK-debuut, maar verloor toen in de eerste ronde met 3-0 van Raymond van Barneveld. Sindsdien wist hij zich niet meer te plaatsen. Mede dankzij een knappe finaleplek op de World Grand Prix dit jaar wist Van Duijvenbode zich dit jaar wel te kwalificeren.

Voor het WK spraken we met Van Duivenbode over zijn voorbereiding op het WK. Bekijk de video hieronder. De tekst gaat verder onder de video.

De auberginekwekerij van Van Duijvenbode: hier werkt en traint de darter - NOS

Van Duijvenbode kende een matig begin tegen de jeugdwereldkampioen van dit jaar. De eerste twee sets gingen simpel naar de 20-jarige Engelsman, die naast de matige beurten van Van Duijvenbode ook zelf ijzersterk stond te gooien. In de derde set wist Van Duijvenbode, die na zijn goede jaar met hoge verwachtingen naar Londen was gekomen, het tij te keren. Brooks pakte de eerste leg, maar de Nederlander ging steeds beter gooien, pakte zes legs op rij en bracht zo de stand in sets op 2-2.