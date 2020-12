Verstappen blij met Pérez: 'Hoop dat we Mercedes samen onder druk kunnen zetten'

Max Verstappen - AFP

Max Verstappen is blij met de ervaring die Sergio Pérez volgend seizoen meeneemt naar Red Bull Racing. De Mexicaan is in 2021 de teamgenoot van Verstappen. Hij vervangt Alexander Albon, die vanwege teleurstellende resultaten wordt vervangen. "Meer ervaring in het team is welkom", zegt Verstappen vrijdagavond bij het eindejaarsgala van autosportfederatie FIA. "Ik hoop dat we Mercedes volgend jaar samen echt onder druk kunnen zetten." Slechts twee podiumplaatsen Waar Mercedes met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas twee coureurs heeft die steevast meedoen om het podium heeft Red Bull doorgaans maar één bolide vooraan rijden. Verstappen kan het tempo van de Mercedessen bijhouden, Albon slaagde daar dit jaar niet in.

Alexander Albon - AFP

Sterker nog, Albon mocht maar twee keer naar het podium, hij kwam niet verder dan twee derde plaatsen. De kritiek op zijn prestaties zwol gedurende het seizoen aan. Een week na de slotrace besloot het team Albons contract niet te verlengen. "Natuurlijk heb ik er met het team over gesproken", zegt Verstappen. "Alex is aardig, maar hij had het moeilijk dit jaar. Aan het eind van de rit gaat het niet om aardig zijn, maar om prestaties."

Quote Het is lang geleden dat een team met twee toprijders echt de aanval op ons kon openen. Lewis Hamilton

Dit seizoen was de laatste kans voor Verstappen om de jongste wereldkampioen in de F1-geschiedenis te worden. Het gebrek aan een teamgenoot die hem daarbij kan ondersteunen, brak hem geregeld op. Concurrent Hamilton heeft in stalgenoot Bottas wel een buffer die hem beschermen kan. 'Mercedes met z'n tweeën aanvallen' Verstappen: "Ik hoop dat we competitiever zijn en Mercedes met zijn tweeën kunnen aanvallen. We willen de druk opvoeren." Ook Hamilton, die zijn zevende wereldtitel veroverde dit jaar, ziet de komst van Pérez als een versterking voor Red Bull. "Dit wordt misschien wel ons moeilijkste seizoen. Het is lang geleden dat een team met twee toprijders echt de aanval op ons kon openen."

Pérez (roze) viert zijn tweede plaats in Turkije achter Hamilton - EPA

"Ik ben blij dat Max steun krijgt volgend jaar", vervolgt de Brit. "Ik heb in zijn situatie gezeten bij McLaren tegen Ferrari, het is lastig vechten als je teamgenoot niet mee kan komen. Dit maakt Red Bull sterker." Pérez, al sinds 2011 actief in de Formule 1, werd bij Racing Point verdrongen door Sebastian Vettel. De Duitser komt over van Ferrari. Omdat het andere stoeltje bij het team wordt bezet door Lance Stroll, zoon van investeerder Lawrence Stroll, leek de Mexicaan de Formule 1 te moeten verlaten. Volgens veel autosportvolgers zou dat onterecht zijn. Pérez eindigde na Hamilton, Bottas en Verstappen knap als vierde in de WK-stand en won bovendien de voorlaatste race. In Bahrein boekte hij de eerste GP-zege van zijn carrière.

Sergio Pérez viert zijn zege in Bahrein - AFP