Wester kritisch: 'Communicatie niet goed en moeten schepje erbovenop doen'

Wester wilde zich niet verschuilen achter de afwezigheid van de geblesseerde topspeelster Estavana Polman. "Natuurlijk wil je Estavana erbij hebben", zegt ze. "Maar je wilt ook dat iedereen goed presteert en daarvoor heb je elkaar nodig."

"Ik denk dat we moeten onthouden dat het allemaal niet vanzelf gaat en dat we heel hard moeten werken", benadrukte Wester. "We moeten ervoor zorgen dat iedereen er een schepje bovenop gaat doen."

Ook Mayonnade ontevreden

Bondscoach Emmanuel Mayonnade uitte eveneens zijn teleurstelling. "Uiteindelijk missen we op één punt de halve finale (in de groepswedstrijd tegen Duitsland, red.), maar ik ben niet tevreden over ons niveau op dit toernooi, dat is me tegengevallen...", aldus de Fransman.

Bekijk in het onderstaande videocarrousel de reactie van Emmanuel Mayonnade en de samenvatting van Rusland-Nederland: