NOS Formule 1-podcast #4: 'Red Bull niet in staat veel data te analyseren'

De verwachtingen waren hooggespannen, de teleurstelling daarom groot. Formule 1-coureur Max Verstappen viel zondagmiddag al na ruim tien ronden uit en heeft een flinke achterstand opgelopen in de strijd om de wereldtitel.

"Wat er precies aan de hand was, horen we vrees ik pas donderdag op de persconferentie", zegt commentator Louis Dekker in de NOS Formule 1-podcast.

"Zowel Verstappen als Albon moest de strijd staken door een motorprobleem, dat wijst op twee keer Honda. Stel dat dit Renault-motoren waren geweest, wat had Verstappen dan op de boordradio geroepen", vraagt Dekker zich af.