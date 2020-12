Nederlands-Oostenrijkse Kramer wint eerste WB-wedstrijd skispringen

In januari boekte de skispringster voor het eerst een overwinning in het wereldbekercircuit. Tijdens de wedstrijd in Sapporo bleef Kramer toen de olympisch kampioene van Pyeongchang Maren Lundby met maar liefst vijf punten voor.

Dat deed ze onder de Oostenrijkse vlag, maar de overwinning heeft ook een flink Nederlands tintje. Kramer is geboren en getogen in Nederland en is pas op latere leeftijd naar Oostenrijk verhuisd.

Televisieprogramma

De familie Kramer is elf jaar geleden vanuit Apeldoorn naar Oostenrijk verhuisd en het gezin was te volgen in het televisieprogramma Ik Vertrek. Het 17-jarige zusje van Kramer, Femke, komt in het biatlon uit onder de Oostenrijkse vlag en wordt ook gezien als aanstormend talent.

Het wereldbekercircuit gaat pas op 22 januari weer verder.