Gemeenten overschrijden budget jeugdzorg met 1,6 miljard

Gemeenten hebben in 2019 tussen de 1,6 en 1,8 miljard euro meer aan jeugdzorg uitgegeven dan ze van het kabinet ontvingen. Een van de oorzaken is dat jongeren steeds langer hulp krijgen, waardoor het totale aantal jongeren in de jeugdzorg groeit. "Er is best wat aan de hand", zei staatssecretaris Blokhuis na afloop van de ministerraad.

Het kabinet en de gemeenten gaan overleggen hoe ze het probleem kunnen oplossen. Blokhuis wil kijken of er een extra bedrag moet worden uitgetrokken. Maar eerst wil hij een fundamentele discussie over het jeugdzorgstelsel. Hij vindt dat er een structurele oplossing moet komen.

Decentralisatie

De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De decentralisatie ging gepaard met een flinke bezuiniging. Uit een onderzoek in opdracht van het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt nu dat de kosten sinds 2017 flink toenemen. Dat zou dus komen doordat jongeren gemiddeld langer onder behandeling blijven. De oorzaak is niet duidelijk.

De afgelopen jaren is extra geld naar de jeugdzorg gegaan. Vorig jaar was dat 420 miljoen euro. Dit jaar en de komende twee jaar gaat het om in totaal 900 miljoen euro.