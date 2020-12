Na acht jaar ontwikkelen zit gamebelofte Cyberpunk 2077 vol met fouten: wat ging er mis?

Cyberpunk 2077 - CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 is uitgelopen op een enorm debacle voor gamestudio CD Projekt Red. Een week na de lancering besloot Sony het spel uit zijn PlayStation Store te halen. Het spel waar honderden miljoenen euro's in zijn gestopt, was toch nog niet af. Er zitten zoveel fouten in, dat Sony het niet langer wil verkopen. Een van de duurste en meest gehypete spellen van de afgelopen jaren dreigt daarmee uit te lopen op een flop. Na verschijning vorige week bleek er veel in het spel niet te kloppen: auto's reden door gebouwen heen, personages reageerden vreemd en er was een wildgroei aan kleine boompjes te zien op plekken waar die niet hoorden. Een andere opmerkelijke fout was een penisglitch. Gamers zagen het geslacht van hun karakter door de broek heen verschijnen. "Dat foutje is eigenlijk illustratief voor wat er mis is met dit spel", zegt gamejournalist Len Maessen. "In het begin van Cyberpunk kun je het karakter waar je mee speelt ontwerpen. Ook de omvang van de penis kun je daarbij aanpassen, maar dat heeft verder nul invloed op de rest van het spel. De boel beneden komt nooit ontbloot in beeld. Het is waarschijnlijk ooit bedacht omdat gamers het grappig zouden vinden, maar die gedachte is nooit afgemaakt."

Acht jaar geleden kondigde de gamestudio CD Projekt Red het spel Cyberpunk 2077 aan. Sindsdien is er door gamers reikhalzend naar uitgekeken. De Poolse studio is de maker van The Witcher 3, een van de populairste spellen ooit gemaakt. Om die reden stond CD Projekt Red tot vorige week aangeschreven als een van de beste gamestudio's ter wereld. Nog voor de release waren er al acht miljoen exemplaren van Cyberpunk verkocht, goed voor zo'n 480 miljoen euro omzet. Nu gaat Sony de klanten hun geld terugbetalen. Grote druk tijdens ontwikkeling Tijdens de ontwikkeling deed de gamestudio steeds meer beloftes. Het futuristische spel, waarin je als huurling criminele klusjes uitvoert, zou onderscheidend zijn met steeds meer functies en mogelijkheden. Zo is het mogelijk om andere spelers te hacken en je karakter tot in details te modificeren. Doordat de studio zich zoveel op de hals had gehaald werd Cyberpunk voor verschijning al drie keer uitgesteld. Daardoor raakte het geduld bij gamers op. Bedreigingen aan het adres van de makers volgden. Ook aandeelhouders van CD Projekt Red zouden de druk opgevoerd hebben; ze zouden na jarenlang investeren nu willen cashen. De productiekosten voor een game van deze omvang zijn bovendien gigantisch. Vlak voor Kerst worden jaarlijks de meeste games verkocht. Langer wachten, had waarschijnlijk omzetverlies betekend. "Er waren al zoveel pre-orders verkocht. Daarom speelden ze bij release al quitte. Ze dachten waarschijnlijk dat ze de foutjes gaandeweg wel op zouden lossen", zegt Maessen. Toch zal de gamestudio ook niet blij zijn met dit resultaat, zegt Alessandra van Otterlo, eigenaar van vakblad Control, voor game-ontwikkelaars. "CD Projekt Red heeft een enorme reputatie, en als ontwikkelaar wil je dit gewoon niet. Er is lang naar deze game uitgekeken en je wilt spelers blij maken. Maar voor veel mensen is dit spel niet of nauwelijks speelbaar. Dat is echt extreem." Website Gamespot verzamelde de grootste fouten in de game in een video: