Eenmalige steun voor detailhandel in januari uitgekeerd

Het geld dat het kabinet opzijzet om het omzetverlies van winkels te vergoeden, wordt in de tweede helft van januari uitgekeerd. Winkeliers die hun voorraden voor de feestdagen niet meer kunnen verkopen, kunnen een eenmalige voorraadvergoeding krijgen, als zij ten minste 30 procent omzetverlies hebben.

Hoe groter het verlies, hoe hoger het bedrag. De maximale som is ruim 20.000 euro. De vergoeding komt boven op de al bestaande steunmaatregelen voor loonkosten en andere vaste lasten. Er hoeft geen vennootschaps- of inkomstenbelasting over te worden betaald.

Laptops en tablets

Het kabinet stelt ook nog eens 15 miljoen euro beschikbaar voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs die thuis geen laptop of tablet hebben om online onderwijs te volgen. De ongeveer 60.000 apparaten komen begin januari beschikbaar. Eerder trok het kabinet al 9,3 miljoen euro uit voor onderwijs op afstand.

Ook voor sportscholen heeft het kabinet een kleine tegemoetkoming. De online lessen die zij tijdens de lockdown aanbieden vallen onder het lage btw-tarief. En om het dierenwelzijn in dierentuinen veilig te stellen wordt nog eens 17 miljoen euro gereserveerd. Eerder dit jaar is hiervoor al 39 miljoen beschikbaar gesteld.