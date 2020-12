De Graafschap zet deur wijd open en gaat koffie drinken met Huntelaar

Als het aan De Graafschap ligt, wordt Klaas-Jan Huntelaar binnenkort gepresenteerd als de nieuwe spits voor volgend seizoen. Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp gaat na de Kerstdagen in ieder geval een kop koffie drinken met de Ajax-spits.

Huntelaar liet afgelopen weekeinde weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk zijn voetballoopbaan beëindigt. Maar duidelijk is ook dat de oud-international een speciaal plekje in zijn hart heeft voor de club uit zijn geboortestreek.

"Er is contact geweest en ergens in de komende periode hopen we met elkaar een kop koffie te drinken", zei Ostendorp tegen Omroep Gelderland. "Het mag duidelijk zijn dat de deuren hier wagenwijd openstaan en dat Klaas-Jan altijd welkom is bij De Graafschap, in welke rol dan ook."

Snoei is enthousiast

De Graafschap-trainer Mike Snoei wordt ook enthousiast van het idee. "Ik hoor van mensen binnen Ajax dat hij superfit is en dan is het bijna zonde om de schoentjes op te hangen. Het zou de perfecte afsluiting zijn en het zal hier echt iets losmaken."

Huntelaar werd op jonge leeftijd gescout door De Graafschap, belandde in de jeugdopleiding van PSV en werd in 2003 nog verhuurd aan de club uit Doetinchem. Daarna volgde een carrière langs onder meer Real Madrid, AC Milan, Schalke 04 en Ajax.

Tweespitsensysteem

Snoei ziet een tweespitsensysteem met Ralf Seuntjens en Huntelaar, liefst volgend jaar in de eredivisie, wel zitten. "Ik vind het ook wel een beetje de plicht van Klaas-Jan om hier bij De Graafschap af te sluiten. Je moet proberen bepaalde cirkels rond te maken, maar het is wel iets dat hij zelf moet beslissen."

Na het duel op zaterdag van Ajax met PEC Zwolle, waarin Klaas-Jan Huntelaar zijn 150ste eredivisiedoelpunt maakte, vertelt de 37-jarige spits dat hij aan het einde van het seizoen wil stoppen.