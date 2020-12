Tweede wolf gespot op de Zuid-Veluwe, mogelijk snel welpen

De kans bestaat dat er op korte termijn nieuwe wolven geboren worden, zegt boswachter Frank Theunissen van Natuurmonumenten tegen Omroep Gelderland . "Als ze een paar gaan vormen is de kans groot dat we er dit voorjaar wolvenwelpen bij krijgen."

Op de Zuid-Veluwe leeft sinds kort nog een wolf. Op nachtbeelden is te zien hoe een mannetje rondwandelt samen met een wolvin. De vrouwtjeswolf leeft al langer in het gebied.

Volgens de boswachter liet de wolvin steeds vaker druppels urine achter op strategische plekken. Dat mogen mannetjes opvatten als uitnodiging, stelt hij. "Dat is de theorie, maar het is gaaf om nu in het echt te zien dat wolven elkaar inderdaad weten te vinden."

Vorig jaar kreeg een wolvenpaar elders op de Veluwe vijf welpen. Daarmee werden volgens de provincie Gelderland voor het eerst in 200 jaar wolven in het wild geboren in Nederland. Een van de welpen is de wolvin die nu een mannetje gevonden lijkt te hebben.