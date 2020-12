Interactieve illusieshow of Zoom-bingo: zo houden bedrijven toch een kerstborrel

Digitale kerstborrel - Robin Utrecht

Lockdown of niet, ruim de helft van de bedrijven organiseert toch een kerstborrel. Want ook digitaal is er nog best wat mogelijk. Pubquizen en bingo's zijn populair. Maar sommigen pakken het ook grootser aan. "We kunnen blijven mekkeren dat alles minder leuk is digitaal, maar we hebben gewoon gekeken hoe we het toch zo leuk mogelijk konden maken." Dat zegt Anita Van Dekken, directeur bij ICT-bedrijf Winvision uit Vianen. Normaal wordt er met de kerstborrel flink uitgepakt door haar collega's op het hoofdkantoor. Maar dat kon door de omstandigheden nu niet. Dus deed ze het zelf: "We hebben een illusionist ingehuurd die vanuit de kantine een interactieve show opvoert." Hoe zo'n interactieve illusie-show eruit ziet? We namen een kijkje achter de schermen:

Digitale illusieshow 'om toch samen het jaar af te sluiten' - NOS

Bij kinderdagverblijf SamSam in Amsterdam werd ook uitgepakt. Daar had eigenaar Sanne de Bruijn een verrassingspakket gekocht met een live optreden van een singer-songwriter en een complimentenworkshop: "We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt. Ik wil graag mijn waardering uitspreken richting het personeel."

56 procent van bedrijven organiseert kerstactiviteit Dat geldt voor meer bedrijven. "Zo'n borrel is bij veel werkgevers een ankerpunt in het jaar', zegt woordvoerder Jannes van der Velde van werkgeversorganisatie AWVN. "Ze vinden het belangrijk om zo collega's met elkaar in contact te brengen. Helemaal nu." Volgens Netwerksite LinkedIn, dat 1000 mensen vroeg naar hun kerstplannen met collega's, organiseert 56 procent van de bedrijven een digitale kerstactiviteit. Het enthousiasme voor die borrels bij werknemers ligt dan weer een stuk lager. Van twee derde hoeft het niet. Er is Zoom-moeheid. Dat is ook iets wat illusionist Jochem Nooyen merkt. De periode rond kerst is normaal een toptijd voor de zelfstandig ondernemer. "In voorgaande jaren deed ik rond deze tijd drie shows per dag bij bedrijven. Nu heb ik deze hele kerstperiode vier digitale shows in totaal staan."

Illusionist Jochem Nooyen doet ook digitale kerstborrels - Jochem Nooyen