Deel Amsterdamse bruggen en kades staat op instorten

Sommige Amsterdamse bruggen zijn er zo slecht aan toe dat ze dreigen in te storten. "We wisten al dat er ernstige verwaarlozing was, maar de laatste onderzoeksresultaten vallen tegen", zegt wethouder Sharon Dijksma tegen Het Parool.

Vorig jaar begon de hoofdstad met het in kaart brengen van 829 bruggen. Daarvan zijn er 21 volledig onderzocht. Bij tien bruggen zijn er maatregelen getroffen.

Uit onderzoek naar de eerste tachtig kademuren waar al voor risico's werd gevreesd bleek dat ze inderdaad allemaal moeten worden vernieuwd. Er moet nog 190 kilometer kademuur worden onderzocht.

Voor de investeringen heeft de stad 300 miljoen uitgetrokken, maar binnen de coalitie werd vorig jaar voor de lange termijn rekening gehouden met een bedrag van maar liefst 2 miljard euro, schrijft de krant.