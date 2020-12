Handbalsters eindigen teleurstellend EK met nieuwe nederlaag

De Nederlandse handbalvrouwen hebben het teleurstellend verlopen Europees kampioenschap niet positief weten af te sluiten. Oranje verloor met 33-27 van Rusland in de strijd om de vijfde plaats.

De zesde plaats betekent voor Nederland het minste resultaat op een eindtoernooi sinds de zevende plek op het EK van 2014. Oranje eindigde daarna altijd minimaal bij de beste vier op een eindronde.

Exemplarisch

Het optreden van regerend wereldkampioen Nederland in het Deense Herning was op een wijze die exemplarisch was voor het toernooi: wisselvallig.

Oranje keek tegen de fel startende Russinnen na ruim tien minuten tegen een 7-2 achterstand aan. Het lukte Nederland vervolgens niet om die marge definitief te verkleinen, mede omdat het bij de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade aan precisie ontbrak in de afronding.