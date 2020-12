Beide schippers bestraft voor fataal bootongeluk Scheveningen

Twee schippers die betrokken waren bij een dodelijk bootongeluk eind juni 2018 in de haven van Scheveningen zijn veroordeeld tot werkstraffen van 100 uur.

Bij de aanvaring tussen een rubberboot en een stalen motorboot kwam een man van 56 om het leven. Drie andere opvarenden raakten zwaargewond. "Het is op die dag verschrikkelijk misgegaan", zei de rechter in de rechtbank in Den Haag.

De boten voeren kort achter elkaar de haven uit richting zee. Kort voor het bereiken van de zee besloot de schipper van de rubberboot, die voorop voer, rechtsomkeert te maken. De bestuurder van de motorboot kon de rubberboot niet meer ontwijken.

Gelijke straffen

De rechtbank legde de schippers een gelijke straf op. Het Openbaar Ministerie had volgens Omroep West een zwaardere straf geëist tegen de bestuurder van de stalen boot. Tegen hem zei de rechter: "U had de aanvaring kunnen voorkomen door vaart te minderen en afstand te houden."

Tegen de andere schipper zei de rechter dat hij het ongeluk had kunnen voorkomen door achterom te kijken voordat hij omdraaide.

'Naar eer en geweten gehandeld'

De schippers zeiden tijdens de rechtszaak allebei dat ze het ongeluk niet hadden kunnen voorkomen. "Ik heb natuurlijk al tientallen keren nagedacht over wat ik anders had kunnen doen. Ik heb op dat moment naar eer en geweten gehandeld", zo verklaarde de bestuurder van de rubberboot.

De impact op de drie slachtoffers is nog altijd groot, benadrukte de rechter. Een slachtoffer liep zwaar hersenletsel op. Zijn herstel zal vermoedelijk nog jaren duren.