GGD start na Kerst met trainen van telefonisten voor prikafspraak

De GGD start na Kerst met het trainen van honderden telefonisten voor een vaccinatie-callcenter. Wie wordt opgeroepen voor een vaccinatie tegen het coronavirus moet het callcenter bellen voor een prikafspraak. Via een belscript wordt dan gevraagd of mensen geschikt zijn om het vaccin te ontvangen.

Om het belscript te maken en de 800 telefonisten te trainen heeft de GGD zo'n twee weken nodig. Het is daarmee de belangrijkste reden waardoor Nederland niet zoals andere landen nog dit jaar kan beginnen met vaccineren.

Onder meer België en Duitsland besloten deze week om al op 27 december te starten met inenten. Dat kan doordat toezichthouder EMA niet op 29 december maar waarschijnlijk al op 21 december het vaccin goedkeurt, dus komende maandag.

In Nederland wordt op 8 januari gestart met vaccineren. Minister De Jonge zei gisteren in een debat in de Tweede Kamer dat - ondanks de vervroegde goedkeuring van de EMA - samen met het RIVM en de GGD is besloten dat "de planning niet gewijzigd kan worden". Waarom dat niet kan, is niet duidelijk. De GGD kan die vraag niet beantwoorden.

De juiste vragen

Voor het benodigde belscript wacht de GGD nu nog op een richtlijn van het RIVM. Die komt waarschijnlijk op 24 december. In de richtlijn staat hoe er veilig kan worden gevaccineerd. Telefonisten moeten dat weten om via een script de juiste vragen te kunnen stellen aan mensen die zich willen laten vaccineren, bijvoorbeeld over allergieën.

"Dat script moet bekeken worden door communicatie-mensen, zodat vragen voor alle mensen begrijpelijk zijn. Anders ga je mensen doorlaten die dit vaccin niet mogen hebben, met risico op complicaties", zegt GGD-woordvoerder Sonja Kloppenburg.

Vervolgens moeten de telefonisten worden getraind met het IT-systeem. Ook de 350 medewerkers op de 25 priklocaties krijgen een training. "Op basis van wat je tegenkomt in de training wil je ook weer kunnen bijstellen", zegt Kloppenburg.

"Zorgvuldigheid, toegankelijkheid en veiligheid staan in het hele proces voorop. Zoals je moet kunnen vertrouwen dat je de juiste informatie krijgt over een vaccin dat we al jaren gebruiken, moet dat ook bij dit vaccin. Dat kost tijd om in te richten en om fouten te ontdekken en te herstellen voor de start."

Minister De Jonge zei gisteren dat het "in een later stadium" ook mogelijk moet worden om digitaal een prikafspraak te maken.

Prikken op 25 locaties

Op 4 januari moeten de eerste uitnodigingen worden verstuurd en moet het GGD-callcenter inzetbaar zijn. Zo'n 225.000 zorgmedewerkers van verpleeghuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en de thuiszorg kunnen straks als eersten bellen voor een prikafspraak.

De eerste vaccinaties worden dus op 8 januari gedaan. Het gaat in eerste instantie om een klein aantal. Op 11 januari gaat de GGD daadwerkelijk op drie priklocaties aan de slag. Pas op 18 januari zijn alle 25 centrale priklocaties in Nederland bemand.

De GGD trekt zes weken uit voor de vaccinatieronde. Dit betekent dat de laatste zorgmedewerkers uit de eerste vaccinatieronde op 1 maart wordt gevaccineerd.