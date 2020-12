Vierde wereldbekermedaille op rij voor skeletonster Bos

Skeletonster Kimberley Bos heeft haar vierde wereldbekermedaille op rij behaald. In Innsbruck zette ze na twee afdalingen de tweede tijd neer. Janine Flock ging er met het goud vandoor.

Bos staat met nog vier World Cups te gaan tweede in het wereldbekerklassement, 45 punten achter Flock, die al drie keer de snelste was dit seizoen.

De Nederlandse pakte dit seizoen drie keer een zilveren medaille en één keer brons.

Baanrecord

Flock gleed in de eerste afdalingsronde naar een baanrecord. De Oostenrijkse kwam na 53,47 seconden over de finish, 0,15 sneller dan Jacqueline Lölling in januari van dit jaar. Bos zette in haar eerste afdaling van de dag de derde tijd neer (53,59), achter Valentina Margaglio, die nog nooit op een World Cup-podium stond.

De tweede afdaling van Bos ging een paar honderdsten langzamer dan haar eerste, maar omdat Margaglio haar goede eerste run geen vervolg kon geven, klom de 27-jarige Nederlandse naar de tweede plaats. Flock was ook in haar tweede afdaling de snelste van iedereen.