Bosz gelooft in Herbstmeisterschaft: 'Bayern niet de machine van vorig jaar'

Noem het Hollandse nuchterheid, noem het valse bescheidenheid, noem het realisme. Nu Bayer Leverkusen voor het eerst in zes jaar weer aan kop gaat in de Bundesliga en de titel 'Herbstmeister' lonkt, blijft trainer Peter Bosz onveranderd kalm.

"Het is allemaal superleuk en we zijn er ook zeker van aan het genieten, maar we moeten niet denken dat de ranglijst na zaterdag wordt opgemaakt. We zijn nog niet eens op de helft, kom op."

Wint Bosz zaterdag (18.30 uur) met zijn ploeg van Bayern München, dan staat Leverkusen in ieder geval tot 2 januari van het nieuwe jaar bovenaan. En de Nederlandse trainer ziet kansen. "Bayern is minder dan vorig seizoen."

"Dit is prachtig allemaal, maar we moeten gewoon een beetje normaal blijven doen. Heerlijk dat we bovenaan staan, vandaar het kleine sigaartje, maar de grote rook ik pas op het eind van de competitie."

Na het bereiken van de koppositie gunde hij zichzelf, zoals vaker, een kleine sigaar. De grote blijft nog even op zak. "Die verdien je pas na 34 wedstrijden", vertelt Bosz op de persconferentie, waar via een videoverbinding vragen gesteld worden aan de coach van de koploper.

"Vorig jaar was het een machine, zo goed. Dat is het op dit moment niet. Je ziet dat andere ploegen Bayern pijn kunnen doen, al worden de wedstrijden nog wel gewonnen. Maar dat is ook de kracht van Bayern."

"Als team absoluut. Er is individuele kwaliteit weggevallen, maar we hebben wat aanpassingen gedaan en dat als ploeg opgevangen. We spelen overigens nog steeds aanvallend voetbal met hoge druk", zegt de oud-trainer van onder meer Vitesse en Ajax.

Het goede presteren van Leverkusen valt op. Na het vertrek van sterspeler Kai Havertz (Chelsea) en spits Kevin Volland (AS Monaco) hadden niet veel mensen dit succes aan zien komen. Maar Bosz praat over het beste Bayer sinds zijn komst in december 2018.

Wie is volgens Bosz eigenlijk de favoriet, zaterdag in de topper tegen Bayern? "Dat interesseert me helemaal niet, joh. Wij gaan erin zoals ieder duel. Onze aanvallende speelwijze is duidelijk, het zelfvertrouwen is er en we spelen goed."

De Apeldoorner heeft er trouwens een Nederlandse collega bij in Duitsland, nu Huub Stevens Schalke 04 voor even uit de brand helpt. "Wat ik daarvan vind? Daar sta ik te ver vanaf. Ik vind het vooral jammer dat er een coach voor kerst is ontslagen."