RIVM meldt 12.028 nieuwe besmettingen, bijna 800 minder dan gisteren

In de ziekenhuizen nam de druk opnieuw toe. In totaal liggen er nu 2034 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2003), van wie 549 op de IC (gisteren: 536). Er werden dus meer coronapatiënten opgenomen dan werden ontslagen of overleden.

Er zijn de voorbije dag 264 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, oftewel 43 nieuwe opnames meer dan gisteren.

Op de intensive care werden 52 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn 14 nieuwe opnames meer dan gisteren.