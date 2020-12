Ervaren Pérez nieuwe teamgenoot Verstappen bij Red Bull Racing

De ervaren Pérez, hij begint komend jaar aan zijn elfde seizoen in de Formule 1, moet als tweede rijder achter Verstappen gaan proberen om de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas te dwarsbomen.

Pérez tekent bij Red Bull een contract voor één seizoen. Die kortlopende verbintenis lijkt vooral het gevolg van de in 2022 veranderende regels in de Formule 1 .

Sergio Pérez wordt bij Red Bull Racing de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De 30-jarige Mexicaan vervangt de Thai Alexander Albon, die een wisselvallig Formule 1-seizoen achter de rug heeft en in 2021 testrijder bij het raceteam wordt.

Pérez eindigde dit seizoen in dienst van Racing Point als vierde in het WK-klassement op ruime achterstand van nummer drie Verstappen. Hij miste twee races vanwege een besmetting met het coronavirus.

Hij beleefde op 6 december het hoogtepunt uit zijn raceloopbaan door in Bahrein voor het eerst een grand prix op zijn naam te schrijven.

Pérez reed eerder in dienst van Sauber (2011-2012), McLaren (2013) en Force India, dat later in Racing Point veranderde.