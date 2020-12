Henk Krol presenteert kandidaten voor Kamerverkiezingen

De lijst Henk Krol heeft de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart bekendgemaakt. Partijleider Krol voert de lijst aan, direct gevolgd door mensen met ervaring in en rond de politiek.

De lijst is ontstaan nadat Krol had gebroken met achtereenvolgens 50Plus en de Partij voor de Toekomst. Hij kwalificeert zijn partij als vooruitstrevend conservatief: "Wij koesteren wat goed is en wij verbeteren wat beter kan."

Op de tweede plaats van de kandidatenlijst staat Rosa Molenaar, nu politiek adviseur van Krol. Op drie staat Dick van Zanten, wethouder in Gorinchem, en op de vierde plaats Nick Kouwenhoven, die eerder woordvoerder was van de VVD in de Tweede Kamer en toenmalig fractievoorzitter Rutte. Hij werkte ook als woordvoerder van het Koninklijk Huis. De vijfde plaats is ingeruimd voor Arjan van der Hout, die wethouder was in Delft en Bladel.

Krol zit nu als onafhankelijk lid in de Tweede Kamer.