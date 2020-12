Trump: Moderna-vaccin goedgekeurd en meteen verspreid

Het vaccin van farmaceut Moderna is "in overweldigende mate goedgekeurd", zegt de Amerikaanse president Trump op Twitter. Hij zegt dat het vaccin meteen wordt verspreid.

De mededeling loopt vooruit op een officiële bekendmaking van de instantie die erover gaat, de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA. Die heeft nog niet gemeld dat het vaccin klaar is voor gebruik. Gisteren zei de FDA wel bezig te zijn met een procedure met een noodtoelating voor het vaccin. De verwachting is dat de FDA binnen een paar dagen met het formele besluit komt.

Het Moderna-vaccin is volgens de producent zelf 94 procent effectief. Dat betekent dat het 94 van de 100 gebruikers tegen een corona-infectie beschermt.

De VS heeft 200 miljoen doses besteld, met een optie voor nog eens 6 miljoen als het middel wordt toegelaten. Ook de EU heeft het vaccin van Moderna besteld. Het Europees Medicijnagentschap EMA bespreekt de testresultaten op 6 januari en zal het dan, als alles in orde is, toelaten. Dat is bijna een week eerder dan gepland.

De waakhond in de VS gaf afgelopen weekend al groen licht voor het vaccin van BioNTech/Pfizer. De eerste inentingen zijn al begonnen in de Verenigde Staten. Trump zette vorige week druk op de FDA om het Pfizer-vaccin goed te keuren.

Hij sprak FDA-baas Stephen Hahn daarin rechtstreeks aan. "Stop met spelletjes spelen en begin met het redden van levens", aldus Trump: