Honderden pakketpunten gaan alsnog dicht

Honderden winkels met een pakketpunt gaan de komende dagen alsnog dicht. Zowel Primera als Audax, eigenaar van Bruna, AKO en The Read Shop, sluit het merendeel van de winkels.

De winkels mogen openblijven tijdens de lockdown van de overheid, maar mogen geen producten verkopen. Iemand die een pakket ophaalt in de winkel, moet zijn kraslot of tijdschrift vervolgens bij de supermarkt verderop kopen.

"Dat leidt tot vervelende situaties in de winkels", laat een woordvoerder van Audax weten. "Het is niet aan mensen uit te leggen dat ze wel postzegels mogen kopen maar geen ansichtkaart. Dat leidt tot onbegrip. Daarnaast is het economisch ook niet aantrekkelijk zo om open te blijven."

Extra vergoeding

Bezorgdiensten gaven pakketpunten vanaf deze week een extra vergoeding om open te blijven, maar dat is volgens de winkels onvoldoende om de zaken open te kunnen houden. "In punten die dichtgaan halen we de pakjes op en die brengen we naar andere punten in de buurt", zegt een woordvoerder van PostNL.

Het bedrijf weet nog niet of de aangekondigde sluitingen tot problemen leiden bij de pakketbezorging. "We werken op maximale capaciteit, bezorgen anderhalf miljoen pakketten per dag. We moeten kijken wat de gevolgen zijn."

Primera zegt dat de meeste van zijn 520 winkels vanaf zondag dichtgaan. Bij Audax gaat het om honderden zaken die vanaf maandag dicht zijn. Daarnaast kunnen nog eens honderden franchisenemers zelf besluiten of ze meedoen. Volgens Audax is een groot deel dat van plan.

Branchevereniging VVP schat in dat 1200 tot 1300 pakketpunten de komende dagen hun deuren sluiten. "Dat gaat problemen opleveren in deze maand, wat een piektijd is", zegt Gert Koudijs van VVP. "PostNL, DHL en DPD zijn hier niet blij mee. Zij zien hun distributie vastlopen. Ze zullen heel creatief moeten zijn om dit op te lossen."

Blokker laat personeel bezorgen

Vanochtend werd bekend dat Blokker medewerkers gaat inzetten om bestellingen van klanten af te leveren. Volgens de winkelketen is dat nodig, omdat bezorgdiensten het te druk hebben. In het distributiecentrum staan 18.000 pakketjes die nog door PostNL moeten worden opgehaald.

Door de winkelsluiting hebben duizenden winkel- en kantoormedewerkers van Blokkers tijd genoeg om zelf op pad te gaan. De medewerkers krijgen een reiskostenvergoeding.