Badr vs. Benny: 'Ga niet naar het toilet, want het is zo voorbij'

Badr Hari: 'Ga niet naar het toilet, want het is zo voorbij' - NOS

Hari neemt het zaterdag op een geheime locatie in Rotterdam op tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi. Volgens Hari is het op voorhand al geen wedstrijd. Zijn opponent, 'Benny', zou niet van hetzelfde niveau zijn. "Hij is een goede middenklasser. Tja. Je kan Real Madrid niet met Heerenveen vergelijken, begrijp je?"

Het weegmoment is geweest, de voorpret voor 'Glory 76' is begonnen. De ster van het boksevenement, Badr Hari, gaf vrijdag alvast het volgende mee aan de kijkers: "Ga niet naar het toilet, want het is zo voorbij".

Veel had de voorpret verder niet om het lijf. Hari ging nog wel even in op hoe hij zich heeft voorbereid. "Het is natuurlijk een ingewikkelde tijd om in vorm te raken, maar ik heb er maar het beste van gemaakt", aldus Hari, die ook kampte met het coronavirus.

"Ik ben gelukkig heel goed hersteld. Het is heel zwaar geweest, ik ben heel erg ziek geweest. Maar het herstel ging sneller dan verwacht."

De vorm is aanwezig, verzekert Hari. "Je doet aan sport op het hoogste niveau. Je pusht jezelf als topatleet steeds tot aan het randje. Ik weet door de trainingen die ik heb gedaan, dat ik goed in vorm ben. En ik ben alleen maar nog hongeriger om alles te bewijzen."

Pay-per-view

Het gevecht is zaterdag live alleen via de televisie te volgen. Tegen betaling. "Of het niet gek gaat zijn? Normaal sta je voor tienduizenden mensen, nu voor geen. Het wordt aanpassen. Ik kan je pas na de wedstrijd zeggen hoe ik het vond."