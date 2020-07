Voetbalpodcast #102: 'Sneijder kan over zes maanden eredivisiespeler zijn'

Grueter heeft er echter een hard hoofd in. Volgens hem zou het beter zijn als FC Utrecht-trainer John van den Brom of technisch directeur Jordy Zuidam tegen Sneijder zouden zeggen dat het beter is als hij vanuit de skybox gaat juichen voor de club uit zijn geboortestad. "Bij Robben heb ik het gevoel dat het wat kan opleveren, bij Sneijder niet."

Sinds oud-international Arjen Robben aankondigde terug te keren bij zijn jeugdliefde FC Groningen, wordt er in de voetbalwereld ook gesproken over een rentree van een andere grootheid uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. FC Utrecht-fans smeekten Sneijder afgelopen week om zijn voetbalschoenen weer aan te trekken.

In de NOS Voetbalpodcast praat presentator Arno Vermeulen met commentatoren Jeroen Grueter, Jeroen Elshoff en Jan Roelfs over de mogelijke terugkeer van Wesley Sneijder op de Nederlandse voetbalvelden.

De NOS Voetbalpodcast is hier te beluisteren . Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app .

Roelfs heeft een andere mening, mits Sneijder er zelf alles aan wil doen om terug te keren op het hoogste niveau in Nederland. "In mijn ogen is het mogelijk dat Sneijder in zes maanden een volwaardig eredivisiespeler is."