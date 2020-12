EK voetbal onder 17 jaar in 2021 gaat niet door

Het Europees kampioenschap voetbal onder 17 jaar gaat volgend jaar niet door. De Europese voetbalbond UEFA heeft zowel het toernooi voor de vrouwen (in de Faeröer) als voor de mannen (op Cyprus) geannuleerd vanwege de coronacrisis.

Volgens de voetbalbond is het vanwege de coronacrisis onmogelijk om in 2021 een eerlijke competitie te creëren, aangezien het in sommige landen nog niet mogelijk is om weer te voetballen. Dit jaar ging het EK onder 17 ook al niet door.

Het Nederlands elftal onder 17 jaar voor mannen is regerend Europees kampioen en won ook in 2018 de Europese titel. Het vrouwenelftal bereikte in 2019 de finale, waarin Oranje verloor van Zweden.

EK onder 19 jaar gaat wél door

De UEFA maakte ook bekend dat het EK onder 19 jaar volgend jaar wél kan doorgaan, omdat het later in het jaar op het programma staat. De eindronde van het toernooi voor vrouwen vindt plaats in Wit-Rusland en de editie voor mannen wordt gehouden in Roemenië.