Bevrijde Nigeriaanse jongens komen aan bij familie

Op televisiebeelden is te zien dat ze met bussen aankomen bij een regeringsgebouw. Het lijkt goed te gaan met de kinderen. Zonder een woord te zeggen, liepen ze in een lange rij naar het gebouw. Een groep ouders wachtte de jongens binnen op. In eerdere interviews zeiden ouders opgelucht te zijn.

Honderden Nigeriaanse schooljongens die gisteren werden bevrijd, zijn aangekomen in de stad Katsina. De jongens werden vorige week vrijdag ontvoerd uit hun schoolgebouw in de plaats Kankara.

Het merendeel van de jongens werd gisteren bevrijd. Een onbekend aantal zou nog vermist zijn. Hoeveel jongens precies in Katsina zijn aangekomen, is niet duidelijk. Eerder was al bekend dat een aantal jongens wist te ontsnappen. Een van hen was de 17-jarige Usama, die zich verstopte in een moskee.

De gouverneur van de deelstaat Katsina zei dat de jongens werden vastgehouden in een bos en later zijn overgedragen aan de autoriteiten. De islamistische terreurgroep Boko Haram heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de ontvoering.