De Jonge ziet weinig in 'voordelen' voor gevaccineerden

Het kabinet ziet er weinig in om mensen die zijn ingeënt tegen het coronavirus een soort beloning te geven. Uit onderzoek door verschillende instellingen blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders ervoor is om gevaccineerden meer vrijheden te geven dan mensen die zich niet hebben laten inenten.

Ze zouden dan bijvoorbeeld ook na een corona-uitbraak in een bepaald gebied naar een café mogen, terwijl mensen die vaccinatie geweigerd hebben de toegang kan worden ontzegd. Dat onderscheid zou overigens pas gemaakt mogen worden als iedereen wel de kans heeft gehad zich te laten vaccineren.

Minister De Jonge benadrukte voor de ministerraad dat vaccineren niet verplicht wordt en dat hij veel nadelen ziet in een vorm van beloning. "Je moet niet willen dat daar een impliciete druk van uitgaat en dat het toch een vorm van drang en dwang wordt."

Hoge vaccinatiegraad gewenst

Hij is bang dat door zo'n systeem minder mensen bereid zijn zich te laten inenten. Het kabinet wil nog wel een advies van de Gezondheidsraad over de situatie dat een deel van de bevolking wel en een deel niet is ingeënt.

De Jonge voegde eraan toe dat het kabinet wil dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. "De vaccinatiegraad moet zo hoog mogelijk zijn, maar mensen willen dat het een echte vrije keuze is."