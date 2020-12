Stevens keert weer terug bij Schalke: 'Mijn blauwwitte hart klopt nog steeds'

Huub Stevens - EPA

Schalke 04 heeft voor de tweede keer dit seizoen zijn trainer ontslagen. De Duitse voetbalclub, laatste in de Bundesliga met slechts vier punten uit twaalf wedstrijden , wacht al sinds januari op een zege in de competitie en ook Manuel Baum kon dat tij niet keren. Oude bekende Huub Stevens neemt tijdelijk de honneurs waar. "Mijn blauwwitte hart klopt nog steeds. Daarom kan ik hier geen nee tegen zeggen", verklaarde de 67-jarige Nederlander, die al drie keer eerder (tijdelijk) aan het roer stond in Gelsenkirchen. De laatste keer was tussen maart en juli 2019. "We staan helemaal onderaan. Het elftal heeft geen vertrouwen. Dus de opdracht is nu nog moeilijker dan de vorige keer. En toen was het voor een langere tijd dan nu. Het gaat nu om slechts twee wedstrijden." Op de vraag van een journalist of het echt uitgesloten is dat hij na die twee duels nog op de bank zit, antwoordde Stevens met een knipoog: "Laat dat een verrassing zijn."

Schalke gaat in elk geval wel op zoek naar een permanente vervanger voor Baum. De duels waarbij Stevens eindverantwoordelijke is: één competitiewedstrijd (zaterdag thuis tegen Arminia Bielefeld) en één bekerwedstrijd (dinsdag bij SSV Ulm 1846). Schalke-directeur Jochen Schneider benadrukte dat er nog niets concreet is. "De keuze om Manuel te laten gaan, is pas gisteravond genomen. Als we al een andere trainer op het oog zouden hebben, geldt bovendien dat die trainer eerst twee negatieve coronatesten moet kunnen overleggen, voordat hij aan de slag kan." Baum is de tweede trainer die dit seizoen zijn biezen kan pakken bij Schalke. David Wagner werd eind september ontslagen, nadat hij beroerd aan het seizoen was begonnen; er werd onder meer met 8-0 bij Bayern München verloren. De slechte reeks van Schalke, 28 competitieduels op rij zonder zege, is nog geen record. Maar het record van Tasmania Berlin (31 duels op rij zonder overwinning in 1965/1966) komt wel steeds dichterbij.