Schalke ontslaat Baum, Stevens keert weer tijdelijk terug

Baum nam het stokje op 30 september over van David Wagner, die beroerd aan het nieuwe seizoen begon; de ploeg uit Gelsenkirchen verloor met 8-0 bij Bayern München en ging ook thuis tegen Werder Bremen (1-3) onderuit. Onder Wagner wist Schalke al sinds januari niet te winnen in de Bundesliga, waardoor de club eind vorig seizoen slechts als twaalfde eindigde.

Onder Baum pakte Schalke dit seizoen in twaalf Bundesliga-wedstrijden slechts vier punten. De club staat laatste, zes punten onder de veilige vijftiende plaats.

Vierde keer Stevens

De 67-jarige Stevens vierde tussen 1996 en 2002 successen in Gelsenkirchen. Hij loodste Schalke in 1997 naar de zege in de UEFA Cup en greep in 2001 net naast de landstitel; Schalke was een paar minuten virtueel landskampioen, totdat Bayern in de laatste minuten alsnog scoorde en daardoor kampioen werd.

Het is sinds zijn eerste periode als hoofdcoach al de derde keer dat Stevens terugkeert op de bank. Ook voordat David Wagner werd aangesteld stond Stevens tijdelijk aan het roer, van maart tot en met juli 2019.