Dartlegende Lim (66) geeft WK nostalgische warmte in kil Alexandra Palace

In 1990 gooit Paul Lim, die meedeed als Amerikaan, in de tweede ronde een ninedarter in de wedstrijd tegen de Ier Jack McKenna. Hij wint de wedstrijd met 3-2:

"Biertjes op het podium, lekker roken in de zaal. Het is nauwelijks voor te stellen als je ziet hoe het er nu aan toe gaat. Vroeger trokken we allemaal met elkaar op. Nu is het allemaal heel professioneel geworden, iedereen voor zichzelf."

Vlaardingerbroek was de eerste Nederlander ooit op een WK, toen nog onder de vlag van de inmiddels opgeheven BDO gehouden in de fameuze Lakeside Country Club. Het toernooi dat in de volksmond als de Embassy door het leven ging.

"En ik was daarbij", zegt Bert Vlaardingerbroek trots. "Ik speelde mee dat jaar. We zaten met z'n allen achter het podium mee te kijken. Iedereen werd helemaal gek daar. Het ging tijdens dat toernooi daarna nergens anders meer over."

Singaporees Lim werd wereldberoemd om zijn ninedarter in 1990, de perfecte leg. Iets wat daarvoor nog nooit eerder vertoond was op een wereldkampioenschap, nog live op televisie te zien ook.

Hoewel hij nooit een gerenommeerd toernooi wist te winnen, geldt Paul Lim in de dartswereld als een legende. Een levende legende zelfs, want een maand voor zijn 67ste verjaardag maakt hij zich op voor zijn vijfentwintigste WK-deelname.

Misschien is dat nu wel de kracht van Lim, die met zijn aanwezigheid de warmte van die goede oude tijd mee de zaal in neemt.

Lim is van een generatie waarvan de absolute kampioen Eric Bristow niet eens meer in leven is. Legende Phil Taylor moest de eerste van zijn zestien wereldtitels nog veroveren, toen Lim op 9 januari 1990 geschiedenis schreef. Als genaturaliseerde Amerikaan, voor de oplettende kijker. Singapore was als land niet aangesloten bij de dartsbond.

"Het was magisch. Al jaren keken we uit naar het moment dat het iemand zou lukken. Er stond ook een gigantisch geldbedrag op, dat veel hoger was dan wat de winnaar in die tijd kreeg. Ik meen 52.000 pond. En de koers was gunstig in die tijd. In guldens praat je dan zo over een paar ton."

Dealtjes

Van darten kon een middelmatige speler in die tijd niet rondkomen, zo werkte Vlaardingerbroek daarnaast bij de PTT. En spelers sloten onderling dealtjes over het prijzengeld, om meer kans te maken de relatief hoge onkosten te dekken.

"Paul Russell had in die week met Lim een afspraak om alle inkomsten te delen. Die man was dus helemaal door het dolle heen", herinnert Vlaardingerbroek zich nog goed. "Ik deed dat ook altijd met een dartsmaatje, maar dat kostte me veel meer geld dan het opleverde. En in de eerste week dat we de samenwerking stopten, won hij een toernooi."