'Nog maar paar uur om brexit-akkoord te bereiken', zegt EU-onderhandelaar

EU-hoofdonderhandelaar Barnier zegt dat het "moment van de waarheid" is aangebroken voor het bereiken van een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De tijd is bijna op, zei hij in het Europees Parlement.

Nog steeds kunnen de EU en het Verenigd Koninkrijk het niet eens worden over een aantal belangrijke zaken. De afgelopen dagen zijn ze wel wat dichter tot elkaar gekomen, liet Europese Commissie-voorzitter Von der Leyen weten, maar onder meer de visserij is nog altijd een groot pijnpunt.

Europese vissers vrezen dat ze volgend jaar de toegang tot Britse wateren verliezen. Nederlandse vissers halen bijna de helft van hun vangst uit Britse wateren. Dat is mogelijk dankzij het EU-lidmaatschap van beide landen.

Nog steeds obstakels

"We hebben nog maar enkele uren om te onderhandelen als we een verdrag op 1 januari willen laten ingaan", zei Barnier. Eerder deze week vertrouwde hij erop dat er een akkoord komt, maar volgens Barnier zijn er nog altijd aanzienlijke obstakels.

De Britse premier Johnson zei gisteren dat de onderhandelingen stuklopen als de EU niet aanzienlijke concessies doet.

Het Europees Parlement zegt dat beide partijen het uiterlijk zondag eens moeten zijn, anders is er geen tijd meer om de afspraken op 1 januari in praktijk te brengen.

In januari van dit jaar traden de Britten al formeel uit de EU, maar tot het eind van dit jaar geldt een overgangsperiode.