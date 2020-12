Baan kwijt door coronamaatregelen? In veel landen sta je er dan alleen voor

"Het virus zal ons eerder uithongeren dan ziek maken", zegt een taxichauffeur uit Kenya in een onderzoek dat Oxfam deed in 126 landen. Daaruit blijkt dat voor een derde van de wereldbevolking de coronamaatregelen een groter risico vormen dan het virus zelf, door het ontbreken van een financieel vangnet.

In Nederland hebben we sociale regelingen als de TOZO, de NOW en de TVL om de ergste klappen van de pandemie op te vangen. Maar in veel landen lukt het de regering niet om de bevolking en de economie te beschermen tegen het coronavirus.

"We maken ons grote zorgen over de extreme armoede die dreigt in lage- en middeninkomens landen omdat deze mensen geen overheidssteun ontvangen", zegt Oxfam-onderzoeker Esmé Berkhout in het NOS Radio 1 journaal .

Internationale schuldeisers

In landen waar al een gedeeltelijk sociaal vangnet aanwezig was, zoals de Filipijnen, Bolivia, Namibië en Zuid-Afrika, kan de bevolking rekenen op relatief goede sociale bescherming van de overheid. Maar in landen als Angola, Ethiopië, Liberia en Oekraïne, die al met armoede te kampen hadden, is de bevolking op zichzelf aangewezen.

Berkhout: "In ons rapport roepen we de overheden van deze landen op om te investeren in sociale bescherming van de bevolking. De oorzaak dat deze steun niet wordt geboden is soms een politieke keuze, maar vaak ook omdat er geen geld is. Veel landen gaan gebukt onder een enorme internationale schuldenlast. We willen dat donoren en internationale schuldeisers kijken wat er mogelijk is om de schulden kwijt te schelden."

Achteraan bij toegang tot vaccins

Ook het herstel van deze kwetsbare economieën baart Berkhout zorgen. "Het achterblijven van het vaccin in deze delen van de wereld blokkeert het economisch herstel. Dit is gedeeltelijk te wijten aan rijke landen die een groot gedeelte van de beschikbare vaccins op heeft gekocht."

Volgens Oxfam is er meer ontwikkelingshulp nodig om de wereldbevolking op korte termijn te ondersteunen, maar is er meer nodig om te zorgen dat iedereen ook op de lange termijn toegang heeft tot een financieel vangnet.

"Veel rijke landen komen hun toezegging om 0,7 procent van het bruto binnenlands product uit te geven aan ontwikkelingshulp niet na. Dus ook daar ligt een verantwoordelijkheid voor rijke landen zodat ook armere landen zich een weg uit de pandemie kunnen vinden."