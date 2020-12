Afgang voor haperende game: PlayStation haalt Cyberpunk 2077 uit webshop

Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 - CD Projekt Red

De afgang voor het computerspel Cyberpunk 2077 lijkt compleet: Sony verwijdert de game uit zijn PlayStation Store en gaat klanten hun geld terugbetalen. Het dure, langverwachte en veel gedownloade spel bevat te veel fouten om goed te kunnen spelen. In Cyberpunk 2077 moeten spelers in een dystopische stad als huurling criminele klusjes uitvoeren. Er is acht jaar aan het spel gewerkt en spelers waren al lekkergemaakt met prachtige screenshots. Zeker nu veel mensen wereldwijd binnen moeten blijven voor corona werd een recordafzet verwacht: alleen in de voorverkoop was het spel al 8 miljoen keer verkocht. Al snel werden de hooggespannen verwachtingen vergald door vreemde bugs die in het spel waren geslopen. Karakters reageerden vreemd op acties van spelers, elementen uit het landschap bleven plakken, voertuigen gedroegen zich ongebruikelijk. "Het is eigenlijk nog te buggy om uit te brengen", concludeerde gamejournalist Jurian Ubachs. Meest genant was misschien wel de neiging van karakters om soms met hun penis uit de broek te lopen.

De Poolse ontwikkelaar CD Projekt Red bood meteen excuses aan en beloofde geld terug te geven aan kopers. "We hadden ervoor moeten zorgen dat het spel beter was." De vele fouten waren volgens de maker veroorzaakt door de ambitie het spel op zoveel mogelijk platforms uit te brengen. Bovendien wilde men na al die jaren gamers niet nogmaals teleurstellen met een voor de vierde keer uitgestelde releasedatum. Dat CD Projekt Red, een van de grootste gamebedrijven van Europa, snel verbetering beloofde, was voor Sony niet voldoende. Het bedrijf besloot de game uit het assortiment te halen. "We willen onze klanten uitermate tevreden houden, dus geven we geld terug aan iedereen die Cyberpunk 2077 bij ons gekocht heeft." Op andere platforms is het spel nog wel beschikbaar. Het is onduidelijk wanneer Sony het spel weer wil gaan aanbieden via zijn platform. Het aandeel van CD Projekt Red is door de ophef over het spel een derde van zijn waarde kwijtgeraakt.