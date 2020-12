Met vaccinatiebewijs toegang tot de kroeg? Driekwart Nederlanders is voor

Bijna driekwart van de Nederlanders vindt het een goed idee om een vaccinatiebewijs 'light' in te voeren. Maar pas als iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren tegen corona, blijkt uit onderzoek. Dat bewijs zou gevaccineerden meer vrijheden geven dan mensen die het vaccin niet nemen.

Wetenschappers van de TU Delft, het RIVM, de Erasmus Universiteit Rotterdam en Maastricht University noemen hun onderzoek onder 1640 Nederlanders representatief.

De ondervraagden konden kiezen uit negen beleidsopties om de vaccinatiegraad te vergroten, bijvoorbeeld het belonen van gevaccineerden of juist het opleggen van beperkingen aan mensen die zich niet laten vaccineren.

Met bewijs toegang tot concert

Vooral de 'light'-varianten van het vaccinatiebewijs zijn populair, zegt onderzoeker Niek Mouter. Dat houdt onder meer in dat de extra vrijheden voor gevaccineerden pas ingaan als álle Nederlanders de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren. "Waarschijnlijk dus ergens in de zomer."

73 procent is voor de optie waarin mensen die gevaccineerd zijn toegang houden tot plekken als winkels, verpleeghuizen en het openbaar vervoer wanneer er in hun regio een uitbraak van het virus is. "Dat zou betekenen dat bij een uitbraak in Amsterdam, de kroegen open mogen blijven, maar alleen voor mensen met een vaccinatiebewijs", zegt Mouter. Mensen die niet gevaccineerd zijn, kunnen worden geweigerd.

Ook een andere 'light'-optie is populair: 71 procent ziet wel wat in een vaccinatiebewijs waarmee gevaccineerden in grote groepen bij elkaar mogen komen zonder 1,5 meter afstand te houden, zoals bij concerten, festivals en sportwedstrijden.