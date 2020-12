Eerdmans en Nanninga doen met 'JA21' mee aan verkiezingen

De voormalige Forum voor Democratie-leden Joost Eerdmans en Annabel Nanninga doen met een nieuwe partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen: JA21. De J en A staan voor Joost en Annabel, maar volgens hen kun je er bijvoorbeeld ook het "Juiste Antwoord, of Jouw Alternatief" in lezen. De twee spreken van een "daadkrachtige rechtse no-nonsense-partij".

Eerdmans zei in EenVandaag dat er een groot potentieel is op rechts voor de kiezer die niet bij de VVD wil ("Die slaat linksaf") en ook niet bij PVV of Forum.

Hij noemde een strikt immigratiebeleid en meer nadruk op het Nederlands belang in de EU belangrijke programmapunten. Ook moet het klimaatakkoord van tafel.

Conservatief liberaal

Nanninga voegde er in het NOS Radio1 Journaal aan toe dat JA21 een partij zonder gedoe en toestanden moet worden, met een "realistisch conservatief-liberaal" programma. "We staan ook open voor andere partijen, we zijn een coalitieland", zei Nanninga. Volgens haar is JA21 constructiever dan Forum.

Eerdmans en Nanninga stapten onlangs op uit Forum, omdat ze "geen lid wilden zijn van een partij die extremistische opvattingen duldt". Ze zeiden teleurgesteld te zijn in het gedrag van partijleider Baudet.

De twee hintten al enige tijd op samenwerking in een nieuwe partij.

Rotterdam en Amsterdam

Op de Kamerlijst voor Forum stond Eerdmans oorspronkelijk op de vierde plaats. Hij zat eerder in de Tweede Kamer voor de LPF. Nu is hij fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam in de Rotterdamse gemeenteraad.

Nanninga is lid van de Eerste Kamer, van Provinciale Staten in Noord-Holland en van de Amsterdamse gemeenteraad.