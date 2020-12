'Geen zorgen na EK-domper, maar er moet wel wat gebeuren richting Tokio'

Meer nog dan het uitblijven van een medaille vertellen de nederlagen tegen Servië (25-29 na een 15-9 voorsprong), Kroatië (25-27) en Noorwegen (25-32) het verhaal van dit EK.

Nederland speelde in delen van die duels heel behoorlijk, maar liet het ook in te grote delen van die wedstrijden afweten. Zoals het ook tegen Duitsland (28-27) goede fases afwisselde met beduidend mindere periodes.

Trots

Toch zeggen de speelsters met opgeheven hoofd naar huis te gaan. Monique Tijsterman begrijpt dat wel. De technisch directeur van het Nederlands Handbal Verbond (NHV) zag namelijk zelf vanaf de tribune hoe Oranje gaandeweg het toernooi beter ging spelen.

"Natuurlijk hadden we er meer van verwacht. Daar zullen de speelsters ook teleurgesteld over zijn, maar ze mogen best trots zijn over hoe ze het hebben opgepakt na een moeizame start."