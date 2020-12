'Meer vrijheden voor gevaccineerden' • Meer stress en angst onder bevolking

Angst- en stressgevoelens nemen weer toe onder de bevolking en het vertrouwen in de overheid neemt af. Dat blijkt uit een studie door de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, de Haagse Hogeschool en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Jongeren en mensen met kwetsbare maatschappelijke posities en een beperkt ondersteunend netwerk hebben meer onvrede over het overheidsbeleid dan groepen met een sterkere maatschappelijke positie en een sterker ondersteunend netwerk, schrijven de onderzoekers.

Zij deden voor de derde keer dit jaar een steekproef, onder 25.185 respondenten. Kieskompas verzamelde de data in november. 38 procent zei dat ze het gevoel hebben dat ze niets hebben om naar uit te kijken. In april en juli was dit nog 26 procent.

Sinds april is het vertrouwen in de landelijke overheid afgenomen van 69 naar 55 procent en in de GGD van 78 naar 65 procent. Het vertrouwen in het RIVM, 66 procent, daalde ten opzichte van juli (75 procent), maar steeg juist ten opzicht van april (60 procent).

Voor de overgrote meerderheid van de respondenten zijn de hygiënemaatregelen van het RIVM nog steeds de norm. Maar maatregelen die gaan over het beperken van contacten worden een stuk minder nageleefd, schrijven de onderzoekers. Zo gaf in april nog 48 procent van de ondervraagden aan zoveel mogelijk thuis te werken, in november was dat 32 procent.