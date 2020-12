Kabinet tegen belonen van vaccineren • Banen weg bij Holland Casino

In een wooncentrum voor ouderen in Rotterdam zijn in korte tijd meer dan honderd mensen besmet geraakt met het coronavirus. Achttien bewoners zijn overleden, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Medewerkers, bewoners en hun families zouden zich grote zorgen maken. Een familielid van een bewoner noemt het zorgcentrum "net een spookhuis". In wooncentrum Sonneburgh wonen 145 mensen. Zeker 80 bewoners en 32 medewerkers zijn tot dusver besmet geraakt.

"Het is allemaal heel verdrietig", zegt een bestuurder. "Samen met de GGD is een team samengesteld om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook zetten we alles op alles om verdere besmettingen te voorkomen. Er is dagelijks contact met de GGD."

Van de besmette personeelsleden is een deel alweer hersteld en aan het werk. Ook worden er extra uitzendkrachten ingezet. De werkdruk is hoog, ziet een familielid van een bewoner. "Ze doen meer dan hun best, draaien dubbele shifts. Maar minimale zorg wordt nauwelijks gegeven, zoals bewoners te drinken geven."

Het is volgens de bestuurder de eerste keer dat het zorgcentrum te maken heeft met een uitbraak van het virus. "Dit hebben we niet eerder meegemaakt."