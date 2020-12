Even geen 20 uur in de bus voor Tilburg Trappers, maar lekker thuis spelen

Betaald voetbal mocht al weer even op Nederlandse bodem, maar sinds donderdag mogen ook sporters uit andere vaderlandse topcompetities weer aan de bak. De eersten die in actie gaan komen, zijn vanavond de ijshockeyers van Tilburg Trappers. Die spelen weliswaar al vijf jaar in de Duitse competitie, maar van thuiswedstrijden was het al een tijdje niet gekomen.

"We zijn superblij natuurlijk", verwoordt Mickey Bastings de gevoelens in de spelersgroep. "Het betekent alles voor ons: niet in de bus hoeven, onze eigen kleedkamers gebruiken. Al is het wel een beetje dubbel. Want wij mogen steeds meer, terwijl heel veel mensen in Nederland juist steeds minder mogen. Een beetje ongemakkelijk voelt dat wel."

Aan de andere kant: dat vanwege de coronacrisis alle amateursport in oktober moest stoppen, terwijl de profvoetballers vrolijk doorspeelden, voelde ook niet helemaal eerlijk. "Wij trainen ook gewoon iedere dag en spelen twee wedstrijden in de week. En dat iedere week."

Heavy

Stilzitten was er echter niet bij voor de Trappers. "In Duitsland werden we wel erkend als topsporter en als prof. Daaraan zie je dat er in Duitsland anders wordt omgegaan met sport. Daardoor draait Duitsland in heel veel sporten ook bovenin mee."